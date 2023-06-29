Западные союзники предоставляют Украине информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов. Ракетные удары по Украине наносят именно с таких самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами", - сказал Игнат.

Он заявил, что это очень полезно для Украины, и все это используется для обороны страны.

Игнат добавил, что в Украине есть широкий спектр радиолокационного оборудования, которое стоит на вооружении радиотехнических войск.

Ранее офицер ВСУ в интервью западным СМИ заявил, что российские авиаудары и артобстрелы являются основными проблемами, с которыми сталкиваются украинские войска при нынешней попытке наступления.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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