В Житомирской области ночью был атакован дроном один из объектов инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко у себя в телеграм.

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", - заявил он.

Напомним, сегодня ночью войска РФ атаковали Украину ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов, из них силы ПВО сбили 15.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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