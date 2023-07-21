Из-под завалов дома культуры на Черниговщине достали тело второй женщины
Из-под завалов дома культуры в Черниговской области достали тело второй погибшей.
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Из-под завалов дома культуры достали тело второй женщины", - написал Чаус.
Напомним, в одном из населенных пунктов Черниговской области в здание дома культуры прилетела ракета. Ранее из-под завалов достали тело работницы ДК.
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