Из-под завалов дома культуры в Черниговской области достали тело второй погибшей.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Из-под завалов дома культуры достали тело второй женщины", - написал Чаус.

Напомним, в одном из населенных пунктов Черниговской области в здание дома культуры прилетела ракета. Ранее из-под завалов достали тело работницы ДК.

Ранее мы писали, что в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

Также сегодня в поселке Дружба Донецкой области близ Торецка двое детей погибли от российского артиллерийского обстрела. Брат и сестра находились во дворе, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

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