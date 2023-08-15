В Черниговской области, под Новгород-Северским, была попытка проникновения российской диверсионной группы.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой пост наблюдения. Завязался стрелковый бой.

Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии. Одновременно к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", - заявил Наев.

Ранее мы писали о том, что российские диверсанты попытались пересечь границу в Черниговской области.

Напомним, что сегодня ночью по Украине были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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