Ночью российские диверсанты попытались пересечь границу в Черниговской области.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров", - сообщил Наев.

По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад.

К месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины.

По словам командующего, враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

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