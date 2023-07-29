Полиция задержала подозреваемого, который убил и сжег тело бывшего банкира из Киева. Останки погибшего нашли на кладбище под Козельцом в Черниговской области местные жители - они обнаружили пепелище, череп и человеческие кости.

Об этом Нацполиция Украины сообщает на своем сайте.

Полиция установила, что это мужчина и стала искать, кто в последнее время пропал без вести.

Выяснилось, что это мог быть бывший управляющий одного из столичных банков, который перестал выходить на связь с 12 июля.

Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим другом, жителем Киева.

Полиция предполагает, что он убил бывшего банкира в своем загородном доме. Затем вывез труп в Черниговскую область, где сжег его недалеко от кладбища.

Подозреваемый задержан. Мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее мы писали о том, как в Сумской области полиция задержала 51-летнего жителя города Ромны, которого подозревают в убийстве 68-летнего знакомого и поджоге тела вместе с автомобилем погибшего. Мужчине, согласно ч. 1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины, за умышленное убийство может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Также "Страна" сообщала, что в Криворожском районе двое мужчин поссорились с женщиной, избили ее, ударили ножом, а потом сожгли ее в доме.