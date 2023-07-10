В отеле Норвегии убили 30-летнюю беженку из Украины
В Норвегии в отеле убили 30-летнюю украинскую беженку.
Об этом сообщает издание Nettavisen.
Инцидент произошел в отеле Magic Hotel Solheimsviken в Бергене, где живут беженцы из Украины. Подробностей пока нет.
Известно, что женщину с ранениями нашли сотрудники отеля в одном из номеров и доставили в больницу, где она умерла спустя полтора часа.
У нее остался ребенок, который находился с ней в гостинице.
Правоохранители подозревают в убийстве сожителя девушки и отца ее ребенка, 30-летнего гражданина Азербайджана.
Полицейские задержали и допросили его, однако он не признает вину. Мужчину доставили в следственный изолятор.
Ранее мы рассказывали, что в Польше на съемной квартире нашли тело украинца с многочисленными ножевыми ранениями.
Также недавно в номере отеля столицы Таиланда нашли тело украинской модели. Сообщалось, что убийца отпилил ей руку и пытался отрезать голову. Правоохранители подозревают в убийстве 25-летнего британского бизнесмена польского происхождения, который имел рекламный бизнес, зарегистрированный в Лондоне.