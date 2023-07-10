В Норвегии в отеле убили 30-летнюю украинскую беженку.

Об этом сообщает издание Nettavisen.

Инцидент произошел в отеле Magic Hotel Solheimsviken в Бергене, где живут беженцы из Украины. Подробностей пока нет.

Известно, что женщину с ранениями нашли сотрудники отеля в одном из номеров и доставили в больницу, где она умерла спустя полтора часа.

У нее остался ребенок, который находился с ней в гостинице.

Правоохранители подозревают в убийстве сожителя девушки и отца ее ребенка, 30-летнего гражданина Азербайджана.

Полицейские задержали и допросили его, однако он не признает вину. Мужчину доставили в следственный изолятор.

Ранее мы рассказывали, что в Польше на съемной квартире нашли тело украинца с многочисленными ножевыми ранениями.

Также недавно в номере отеля столицы Таиланда нашли тело украинской модели. Сообщалось, что убийца отпилил ей руку и пытался отрезать голову. Правоохранители подозревают в убийстве 25-летнего британского бизнесмена польского происхождения, который имел рекламный бизнес, зарегистрированный в Лондоне.