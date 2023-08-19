Известный волонтер Мария Берлинская, организатор выставки дронов в драмтеатре Чернигова, которая была целью российского удара, дала комментарий о случившемся обстреле со стороны РФ.

Все обвинения она отвергает и говорит, что информации о конкретном месте проведения не было в открытом доступе. Ее разослали участникам за несколько часов до начала выставки.

Об этом Берлинская написала в своем Facebook.

Также она говорит, что, как только началась воздушная тревога, выставку прекратили. При этом, судя из сообщения Берлинской, часть участников выставки от удара пострадала, так как после объявления тревоги ушли не в убежище, а на улицу.

В Черниговском городском совете утверждают, что не согласовывали проведение сегодняшней выставки и не давали никаких разрешений.

"Никаких разрешений не предоставлялось", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Напомним, после удара выяснилось, что анонс выставки был опубликован заранее. Из-за этого организаторов выставки в соцсетях обвинили в том, что они фактически сами навели ракеты, раскрыв заранее информацию о мероприятии.

В комментариях под анонсом выставки дронов в драмтеатре поднялась волна хейта в адрес организаторов мероприятия.

"Долбо@бы вы и убийцы".

"Дебилы, из-за вас попало в центр города"

"И как пригласила, тупая коза?"

"Это просто абсурд как так можно?".

Также много негативных комментариев и под постом организатора выставки Марии Берлинской, где она отвергает обвинения в свой адрес.

Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.