В Чернигове, где сегодня в полдень россияне ударили по центру города, число погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

Также обнаружили тело еще одной жертвы, неопознанной женщины.

"12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - сообщают в МВД.

Паблики размещают видео последствий прилета ракеты с комментариями очевидцев.

На месте спасатели продолжают ликвидировать последствия удара и тушить возгорание.

Напомним, сегодня россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами, удар пришелся по зданию драмтеатра.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Место и время проведения выставки было публично анонсировано заранее.

Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.