Ночью россияне нанесли ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу. Об этом сообщает Донецкая ОВА.

Мэр города Александр Гончаренко добавил, что уничтожен один из цехов предприятия.

Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что россияне ударили ракетами по продуктовым складам в Краматорске, погиб мужчина. На складах находились продукты.

До этого вражеский удар ракетами также пришелся по админзданию и предприятию Краматорска.

Тем временем война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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