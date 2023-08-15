Вечером 14 августа россияне нанесли ракетный удар из С-300 по складам в Краматорске, погиб мужчина.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, загорелись склады площадью 2400 кв. метров. Под завалами оказались два грузчика, тело одного из них достали, состояние второго пока неизвестно.

Ранена 38-летняя кладовщик предприятия.

В прокуратуре добавили, что на складах находились продукты.

Напомним, сегодня в Луцке под удар двух ракет РФ попало промышленное предприятие. Погибли три человека.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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