В Днепре после ракетного удара поврежден спорткомплекс
В Днепре после сегодняшнего ракетного удара, кроме промышленного предприятия, поврежден спортивный комплекс.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
В здании вылетели окна, разбит фасад и внутренняя стена.
В спорткомплексе принимали всеукраинские соревнования. Там занимались дети.
Что касается пожара на промышленном предприятии после удара, то его уже ликвидировали.
Видео с места удара в Днепре. Видна огромная воронка.
Напомним, что после ракетного удара по Днепру рано утром 15 августа, пострадали двое человек.
Также сегодня сообщили об ударах по Львову, Луцку и Черкасской области.
Всего по Украине ночью были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.
Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.
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