В Днепре после сегодняшнего ракетного удара, кроме промышленного предприятия, поврежден спортивный комплекс.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

В здании вылетели окна, разбит фасад и внутренняя стена.

В спорткомплексе принимали всеукраинские соревнования. Там занимались дети.

Что касается пожара на промышленном предприятии после удара, то его уже ликвидировали.

Видео с места удара в Днепре. Видна огромная воронка.

Напомним, что после ракетного удара по Днепру рано утром 15 августа, пострадали двое человек.

Также сегодня сообщили об ударах по Львову, Луцку и Черкасской области.

Всего по Украине ночью были запущены не менее 28 российских крылатых ракет.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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