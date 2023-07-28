В пятницу, 28 июля, экс-министр культуры Александр Ткаченко, который вчера отправила в отставку Верховная Рада после скандала с выделением из бюджета 33 миллиона гривен на сериал "ПГТ Ингулец" во время войны, устроил прощальную вечеринку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Банкет организовали в музее Ханенко, который расположен в центре столицы неподалеку от парка Шевченко. Мероприятие проходило в закрытом режиме и с элементами конспирации. Гости заходили и выходили через задний двор музея. Главный вход, как и все окна в музее, были закрыты ролетами.

У главного входа в музей был припаркован автомобиль Range Rover, которым пользуется Ткаченко и в котором его неоднократно фиксировали журналисты. В автомобиле Ткаченко сидел его личный водитель.

Также журналистам "Страны" удалось зафиксировать нардепа от фракции "Слуга Народа" Никиту Потураева, который возглавляет комитет по вопросам информационной и гуманитарной политике.

Среди гостей мы заметили заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук, она также является членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политике.

Банкет начался после обеда и длился до 22:00, затем гости начали разъезжаться.

Напомним, вчера в отставку был отправлен Александр Ткаченко. За это проголосовали депутаты Верховной Рады. "За" был подан 321 голос, "против" - всего два. В день голосования Ткаченко пришел в Раду, где выступил с кратким отчетом и призвал воздержаться от "культуры хейта".

Исполняющим обязанности главы Министерства культуры и информационной политики стал первый заместитель министра Ростислав Карандеев.

Мы подробно писали, почему уволили министра Ткаченко и чем он теперь займётся.