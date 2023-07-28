Исполняющим обязанности главы Минисерства культуры и информационной политики стал первый заместитель министра Ростислав Карандеев. "Страна" прогнозировала такое кадровое решение еще позавчера.

Решение о назначении Карандеева принял Кабмин, о чем сообщает правительственный телеграм-канал.

"На своем заседании 28 июля Кабинет министров Украины принял распоряжение о временном возложении обязанностей министра культуры и информационной политики на Карандеева Ростислава Владимировича", - сказано в записи.

Также на заседании Кабмин уволил Александра Полищука с должности заместителя министра обороны и Татьяну Емельянову с должности первого заместителя председателя Государственной архивной службы.

Напомним, вчера в отставку был отправлен Александр Ткаченко. За это проголосовали депутаты Верховной Рады. За был подан 321 голос, против - всего два. В день голосования Ткаченко пришел в Раду, где выступил с кратким отчетом и призвал воздержаться от "культуры хейта".

Мы подробно писали, почему уволили министра и чем он теперь займётся.