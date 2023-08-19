Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил о пострадавших в результате ракетного удара по центру Чернигова.

"На данный момент известно о пяти погибших и более 11 раненых. Среди них есть те, кто пребывает в тяжелом состоянии. Это очередное военное преступление против мирного населения", - заявил Ломако.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 5 погибших и 37 раненых в Чернигове от удара по центру города.

"По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибли 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", - написал Клименко.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в момент удара в Черниговском драмтеатре проходила выставка производителей дронов.

Место и время проведения выставки было публично анонсировано заранее.

Уже раздаются призывы наказать тех, кто допустил публикацию этого анонса.

Напомним, сегодня россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами, удар пришелся по зданию драмтеатра.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.