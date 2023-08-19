В минобороны РФ заявляют, что ночью сбили ракету С-200, которая атаковала оккупированный Крым. Сообщается, что жертв и разрушений нет.

Местные паблики сообщали, что жители Симферополя слышали сильный взрыв.

Напомним, по данным CNN, некоторые сотрудники Белого дома считают удары дальнобойными ракетами по Крыму "тратой ценных ресурсов".

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не верит в возврат Крыма Украине военным путем и предложил провести там референдум под международным контролем.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк резко ответил ему на эти заявления, заявив, что подобное высказывание "фантастическая преступная логика", которая "оправдывает захватнические войны России" и наглядно показывает "одну из фундаментальных причин сегодняшней войны" в Украине.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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