Некоторые сотрудники администрации президента США Джо Байдена скептически оценивают украинские удары дальнобойными ракетами по Крыму с целью сорвать российскую логистику.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на собственные источники.

У Байдена считают эти атаки "в лучшем случае отвлечением внимания, а в худшем — пустой тратой ценных ресурсов в стратегии, которая, по мнению многих аналитиков, теперь слишком сильно растянула украинские войска между несколькими направлениями атаки".

"Это (удары по Крыму - Ред.) немного выбило россиян из равновесия, но не сделало ничего решающего. И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении", — заявил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

Напомним, в последние недели Украина применяла ракеты большой дальности для ударов по мостам на Крым.

Как мы сообщали, проезд автомобилей через Чонгар снова открыли после ракетного удара по мосту. Это самый короткий путь на Крым из оккупированных регионов материковой Украины. После удара сооружение получило значительные повреждения, и часть моста накренилась.

Ранее в минобороны РФ заявили, что российское ПВО перехватило ракету С-200 около Крымского моста.