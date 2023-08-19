Одна из очевидцев ракетного удара по Чернигову рассказала, что происходило рядом с драмтеатром в первые минуты после прилета.

"Я приехала на встречу с подругами в кафе, о том, что будет какое-то мероприятие с дронами, я не знала. После удара, увидела, как летит стекло, медленно будто в фильме.

Почувствовала волну, все упали на пол. Потом я поняла, что все уже прилетело и нужно выходить и смотреть, какая ситуация. Я вышла и заметила, что лежит девушка, очень кричит, с открытой раной на ноге, рядом недалеко была женщина в состоянии чуть легче, чем девушка, и мужчина посреди дороги кричал, что у него травма ноги. Я побежала в машину и взяла аптечку, отдала ее полицейскому, потом приехала скорая и забрала наиболее тяжелых", - рассказала очевидица, которую зовут Татьяна.

Взрыв был настолько мощным, что у женщины полностью треснуло лобовое стекло в авто.

Напомним, в Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара по центру города. Под обстрел попала выставка дронов в драмтеатре. Погибли семь человек, пострадали более 130.

Ранее мы публиковали видео первых минут после ракетного удара по Чернигову. Очевидцы заявляли, что взрывная волна была настолько мощной, что окна вылетели даже в тех зданиях, которые стояли далеко от эпицентра взрыва.

Мы рассказывали, как в Чернигове разбомбили встречу по боевым дронам и почему возник скандал.