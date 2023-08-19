В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара по центру города.

Об этом сообщает МВД Украины.

По информации на данный момент, количество пострадавших от ракетного удара выросло до 136. Среди них 15 раненых детей и 15 сотрудников полиции.

Число погибших среди мирных жителей не изменилось - семь человек.

Перед этим мы рассказывали, как в Чернигове разбомбили встречу по боевым дронам и почему возник скандал. В частности, разбирались, зачем такую встречу проводили вблизи от российской границы, в считанных минутах времени подлёта ракет.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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