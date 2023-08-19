Количество пострадавших от удара по центру Чернигова возросло до 117 человек. Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако.

Также появилось еще видео удара по Чернигову, где "Искандер" попал по выставке беспилотников в центре города.

Российские СМИ публикуют, как утверждается, анонс выставки дронов в Чернигове, по которой сегодня был ракетный удар, из закрытой рассылки для участников. Там сказано, что конкретное место проведение будет сообщено в 6 утра в день мероприятия (сегодня).

Напомним, сегодня россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами, удар пришелся по зданию драмтеатра.

На данный момент известно о семи погибших, среди них шестилетняя девочка. Также 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Организатор выставки дронов в драмтеатре Чернигова, которая скорее всего была целью российского удара, заявила, что мероприятие согласовано с властями. В Черниговском городском совете утверждают, что не согласовывали проведение сегодняшней выставки и не давали никаких разрешений.