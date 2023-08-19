Сегодня утром оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии. Из-за обстрела в Гуляйполе погибла женщина.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"К сожалению, под ударом оказались супруги: 56-летняя женщина погибла, а 61-летний мужчина получил ранения. Он оперативно доставлен в лечебное учреждение", - написал Малашко.

Напомним, сегодня россияне ударили по центру Чернигова баллистическими ракетами, удар пришелся по зданию драмтеатра, где проходила выставка дронов. В настоящее время известно о семи погибших, среди них шестилетняя девочка. За медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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