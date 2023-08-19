Россияне нанесли ракетный удар по Чернигову днём 19 августа.

Видео первых минут после обстрела и фотографии последствий атаки публикует корреспондент "Страны".

На видеозаписях слышны крики людей, после взрыва сработали охранные сигнализации автомобилей. Мужской голос произносит "надо ногу замотать", после чего слышен женский стон.

Над городской площадью ещё не осела пыль, поднятая взрывной волной, в прилегающих зданиях выбиты окна, заметны повреждения внутри сооружений. Автомобили, припаркованные на отходящих от площади улицах, усыпаны битым стеклом и посечены осколками.

Тем временем в Чернигове продолжаются работы по ликвидации последствий российского ракетного удара.

Очевидцы говорят, что взрывная волна была настолько мощной, что окна вылетели даже в тех зданиях, которые стояли далеко от эпицентра взрыва.

Ранее командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" рассказал журналистам, что происходило внутри черниговского драмтеатра за несколько минут до ракетного удара.

"Было начало мероприятия. Ведущий просто представил и рассказал, какое будет мероприятие, рассказал о мерах безопасности, мы спели гимн, и как раз заканчивалась минута молчания, и начали слышать сигнал воздушной тревоги. Организаторы попросили всех спуститься в бомбоубежище. Большинство людей ушли в бомбоубежища, мне нужно было подняться на второй этаж, я искал своего товарища, не нашел его. И как только я спустился на первый этаж - в этот момент произошел точечный удар, который оглушил, многие люди упали на пол. Это был шок. Удар был очень серьезный", - говорит мужчина.

Он отметил, что внутри было больше 200 человек.

"Спасло перекрытие самого помещения. Очень массивный драмтеатр был и будет. После удара мы начали помогать людям спуститься в бомбоубежище. Внутри было, думаю, человек 200 и больше, если с полицией и службой безопасности, также внутри находились и гражданские, и военные", - сказал он.

Как стало известно, число пострадавших от удара по центру Чернигова возросло до 117 человек.

По имеющейся информации, в городе уже семь погибших, среди них шестилетняя девочка.

Как мы сообщали, для обстрела Чернигова россияне использовали баллистические ракеты.