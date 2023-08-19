Организаторы сегодняшней выставки дронов, которую обстреляли в Чернигове, своими поездками по Украине пытались показать, что им "не страшно".

Именно этим волонтёр Мария Берлинская в конце июля объясняла проведение выставки "Люті Пташки" в Харькове.

"Мы ездим по городам не просто так. Мы могли бы сидеть в Киеве и каждый месяц проводить в Киеве, но очень важно ездить по разным городам, чтобы интересовались местные власти, чтобы местные производители видели, что они вовлечены в этот процесс. А в случае с Харьковом также важно продемонстрировать, что нам не страшно", - заявляла тогда организатор выставки.

"Отметим, что Харьков находится ещё ближе к российской границе, чем Чернигов, куда сегодня ударил "Искандер". И обстреливается Харьков гораздо чаще. С чем, видимо, и были связаны слова Берлинской", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, после сегодняшнего обстрела Чернигова в соцсетях начали обвинять организаторов выставки в неосторожности, которая повлекла гибель семи человек.

Как мы сообщали, в Чернигове разбомбили встречу по боевым дронам, после чего возник скандал.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

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