Россияне за сутки 77 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненый
За минувшие сутки россияне 77 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.
Удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.
Из-за обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранение.
Напомним, замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на захваченном россиянами левом берегу Херсонской области, где на прошлой неделе, как сообщалось, появился плацдарм ВСУ в районе Казачьих Лагерей.
Ранее мы сообщали, что число пострадавших в Чернигове после ракетного удара РФ возросло до 148 человек.
Напомним, война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.
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