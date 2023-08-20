За минувшие сутки россияне 77 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 422 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.

Из-за обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранение.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на захваченном россиянами левом берегу Херсонской области, где на прошлой неделе, как сообщалось, появился плацдарм ВСУ в районе Казачьих Лагерей.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших в Чернигове после ракетного удара РФ возросло до 148 человек.

Напомним, война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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