Российская армия в субботу утром, 20 августа, атаковала Купянск Харьковской области. В результате ранен мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял город Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. В настоящее время медики борются за его жизнь", - написал Синегубов.

Кроме того, за прошедшие сутки в Купянске в результате обстрелов поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

В селе Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань повреждены 4 частных дома, а в селе Чернещина - здание агропредприятия.

Также в селе Александровка Богодуховского района из-за обстрела значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Напомним, на днях силы РФ обстреляли Заоскалье Купянского района Харьковской области. Погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина получила осколочные ранения.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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