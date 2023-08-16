Ночью РФ атаковала "Шахедами" село Пески-Радьковские на берегу реки Оскол в Харьковской области.

Как сообщает МВС, повреждены складские помещения заброшенного предприятия, возник пожар на площади 300 кв.м.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, помимо атаки на Пески-Радьковские Изюмского района, за прошедшие сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Из-за атак в Волчанске повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.

В Петропавловке повреждены три дома, там произошли пожары.

При этом на Купянском направлении продолжаются бои. Украинские военные успешно отразили попытки оккупантов наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки и нанесли им потери.

Напомним, что назначенные РФ "власти" заявили, что цель атак под Купянском - наступление на Харьков.

По данным Минобороны, Россия пытается продвинуться к Купянску с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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