Опубликовано видео сбития российского вертолета Ка-52 под Бахмутом бойцами 47-й бригады.

Еще один Ка-52 сегодня утром сбили в районе Работино под Запорожьем.

Напомним, накануне ВСУ утром также сбили российский вертолет.

Напомним, что потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 8 августа общие боевые потери противника составили: около 250 800 личного состава, 4254 танков, 8278 боевых бронированных машин, 4996 артиллерийских систем и 312 вертолетов.

По данным The Hill, Россия пошла в наступление под Харьковом и Луганском для подрыва натиска ВСУ на юге.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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