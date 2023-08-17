За утро ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52. Об этом сообщают официальные ресурсы.

Один сбили в районе Роботино под Запорожьем.

Второй - под Бахмутом.

Как мы сообщали, накануне ВСУ утром также сбили российский вертолет.

По данным The Hill, Россия пошла в наступление под Харьковом и Луганском для подрыва натиска ВСУ на юге.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.