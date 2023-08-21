Российские паблики подтверждают, что ВСУ вошли в центр села Работино на Запорожском направлении.

Об этом пишут как телеграм-каналы (они публикуют видео боев из центра села), так и представитель "администрации" Владимир Рогов. При этом он заявляет, что бои за центр населенного пункта продолжаются.

Также Рогов подтвердил, что российские войска оставили часть своих позиций под Вербовым к востоку от Работино, где накануне о продвижении заявляло Минобороны Украины. По его словам, по этим позициям россияне сейчас наносят артиллерийские удары.

Напомним, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Работино "продолжается плановая боевая работа".

Еще сегодня утром украинские и часть российских военных телеграм-каналов писали, что ВСУ продвигаются на юг села.

Напомним, ожесточенные бои за село Работино на Ореховском направлении идут уже неделю.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

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