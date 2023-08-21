В последние дни поступает много информации о ситуации на Ореховском направлении, где уже неделю идут ожесточенные бои за село Работино.

Как пишут украинские военные телеграм-каналы, ВСУ постепенно вытесняют российские войска на юг села.

Российские военные паблики дают разноречивые данные. Одни пишут о том, что ВСУ уже в центре Работино, другие этого не подтверждают и пишут, что украинские силы продвинулись только между Работино и Вербовым.

Также ряд военных телеграмм-каналов РФ, а также представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Владимир Рогов заявляют, что украинские силы ранее вошли в северную часть населенного пункта, но затем были оттуда выбиты.

Утром о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По словам замминистра, РФ пытается вернуть утраченные позиции восточнее Работино, но безуспешно.

Также она заявила о продвижении ВСУ южнее Малой Токмачки под Ореховым. Это также направление на Вербовое.

Что касается ситуации в самом Работино, то Маляр заявила без подробностей, что там "продолжается плановая боевая работа".

Позже российские паблики подтвердили, что ВСУ вошли в центр села Работино на Запорожском направлении.

Об этом пишут как телеграм-каналы (они публикуют видео боев из центра села), так и представитель "администрации" Владимир Рогов. При этом он заявляет, что бои за центр населенного пункта продолжаются.

Также Рогов подтвердил оставление части российских позиций под Вербовым к востоку от Работино, где накануне о продвижении заявляло Минобороны Украины. По его словам, по этим позициям россияне сейчас наносят артиллерийские удары.

Ранее военный обозреватель Юлиан Рёпке заявлял, что ВСУ освободили Работино Запорожской области.

Также мы писали о том, что паблики писали, что ВСУ заняли северную часть Работино на Запорожском направлении.