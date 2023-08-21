За минувшую неделю ВСУ освободили еще три кв. км на южном фланге вокруг Бахмута. На севере города россияне пытаются выбить украинские войска с занятых позиций.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.



"Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут и по южному флангу, и по северному. Если смотреть на карту, то это похоже на подкову вокруг Бахмута", - сказала Маляр.

По ее словам, на северном фланге враг пытается выбить ВСУ с занятых позиций, поскольку украинские военные владеют ключевыми господствующими высотами.

"И, собственно, враг там в ловушке. Потому что они не могут выйти из Бахмута и там полноценно продвигаться. И потому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои там тоже горячие", - рассказала Маляр.

В то же время, по ее словам, украинские войска продвигаются по южному флангу вокруг Бахмута и на прошлой неделе освободили еще три кв. км территории.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута или по флангам Бахмута", - добавила замминистра обороны.

Недавно в Генштабе сообщили, что украинские войска продвинулись на Времьевском выступе и добились результатов южнее Бахмута.

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает новые силы на Бахмутское направление.