Россия перебрасывает новые силы на Бахмутское направление,.

Об этом заявил экс-командир "Азова", майор ВСУ, замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в основном это десантники, которые ранее были выведены с других участков фронта и доукомплектованы. Но также есть и подразделения, которые непосредственно участвовали в боевых действиях на юге и севере и были оттуда сняты.

"В свою очередь туда они планируют завести тоже новые свежие силы, которые они недавно собрали. Потому что у них пока достаточно сил и резервов, чтобы формировать новые подразделения и перекидывать сюда. Людям нужно быть в реальном мире касательно того, что у врага там что-то заканчивается. Пока что у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", - сказал Жорин.

По его словам, под Бахмутом воюет, в том числе, кадыровский батальон "Ахмат".

Напомним, ранее в Минобороны заявили о существенном продвижении ВСУ под Бахмутом.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление, где РФ ведет масштабное наступление, и заявил об "осложнением обстановки".

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