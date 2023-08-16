Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнении обстановки". РФ там ведет масштабное наступление.

Об этом говорится в телеграм-канале Сил обороны.

"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", - сказал Сырский.

Он сообщил, что были приняты важные решения, которые "обеспечат надежность обороны".

По его словам, на соседнем Лиманском направлении армия РФ сейчас осуществляет перегруппировку, готовясь к новой волне штурмов.

"Наша задача - максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", - сказал генерал.

Накануне ВСУ сообщали, что Украина перекинула на Лимано-Купянское направление резервы.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил о продвижении армии РФ под Купянском.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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