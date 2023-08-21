На Ореховском направлении уже неделю идут ожесточенные бои за село Работино. ВСУ постепенно вытесняют российские войска на юг села.

Об этом пишут украинские военные Telegram-каналы.

В то же время российские военные паблики дают разноречивые данные. Одни пишут о том, что ВСУ уже в центре Работино, другие этого не подтверждают и пишут, что украинские силы продвинулись только между Работино и Вербовым.

Кроме того, ряд военных Telegram-каналов РФ, а также представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Владимир Рогов заявляют, что украинские силы ранее вошли в северную часть населенного пункта, но затем были оттуда выбиты.

Украинское командование о продвижении в Работино пока не сообщало.

Ранее мы писали, что Украина ввела в бой на Запорожском фронте лучшую бригаду из стратегических резервов.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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