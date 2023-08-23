Что происходит на фронте 23 августа. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 23 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Работино.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.
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