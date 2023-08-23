Утром 23 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Работино.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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