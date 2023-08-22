Волонтер из Днепра с позывным DD Hub заявил, что люди стали меньше донатить на ВСУ и помогать военным.

Об этом рассказал на своей странице в ТикТок, призывая украинцев более активно помогать армии.

"Когда у нас закончилась война, не подскажете? Перестали все помогать, донатить, покупать какую-то помощь. Государство на них х@й ложило. ДШВшники (бойцы десантно-штурмовых войск - Ред.) нуждаются в машинах, тепловизорах, ночниках, форме, даже банально в носках. Я смотрю, у всех жизнь хорошая стала: где-то развлекаются, прикалываются, ездят", - заявил волонтер.

Напомним, украинские волонтеры и солдаты уже говорили, что пожертвований на ВСУ стало меньше. Волонтеры сообщили, что собирать средства на различные нужды армии становится все труднее. А украинские солдаты на передовой заявили, что уменьшение потока пожертвований свидетельствует о том, "что люди, похоже, отходят от войны".

Ранее коммуникационное агентство Postmen сообщило, что донаты на ВСУ сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Результаты опроса показали, что чем старше опрашиваемый, тем меньше сумма его пожертвований.