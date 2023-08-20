Украинский волонтер Игорь Хома из Тернополя заявил, что украинские военные просят у него много мешков для "двухсотых".

"Друзья, очень страшные запросы пришли... Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем... Вот такая цена", - заявил Хома на своей странице в ТикТок.

Видео с его призывом донатить на мешки для погибших собрало за два дня 1,3 миллиона просмотров.

Ранее New York Times сообщила, что Украина потеряла убитыми более 70 тысяч военных. Суммарные потери России и Украины с начала полномасштабной войны могут достигать 500 тысяч человек. Собеседники New York Times напоминают, что считать потери сторон в этой войне довольно затруднительно и представленные оценки могут быть неточны.

Также, по данным американской газеты, из-за потерь во время контрнаступления одну из бригад уже вывели с фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр в ответ на эти публикации заявила, что потери ВСУ составляют государственную тайну. Она объяснила, что эти данные тайные потому что во время активной фазы войны количество погибших и раненых противник использует для просчета возможных дальнейших действий ВСУ.