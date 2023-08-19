Украину ждет "долгая, очень трудная война с большими потерями", альтернативой является лишь дипломатия. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Washington Post.

На вопрос о том, сможет ли Украина победить, Милли заявил, что это "потребует значительных усилий в будущем" и длительного срока.

"Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств", - заявил генерал.

При этом, по его мнению, сейчас еще рано говорить о переговорах.

"Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, а затем двигаться дальше", - заявил Милли.

Также генерал заявил, что США предоставили Украине много техники, боеприпасов, "огромную военную помощь".

"Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент", - добавил он.

Напомним, Украина требует от Запада больше вооружений и объясняет их нехваткой медленное контрнаступление на юге страны.

Ранее газета Politico привела мнение американских чиновников, которые заявили, что Милли был прав, предлагая провести переговоры с Россией зимой 2023 года.

Также генерал Милли назвал украинское наступление далеким от провала.