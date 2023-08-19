Украину ждет долгая война с потерями, только дипломатия является альтернативой - генерал Милли
Украину ждет "долгая, очень трудная война с большими потерями", альтернативой является лишь дипломатия. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Washington Post.
На вопрос о том, сможет ли Украина победить, Милли заявил, что это "потребует значительных усилий в будущем" и длительного срока.
"Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств", - заявил генерал.
При этом, по его мнению, сейчас еще рано говорить о переговорах.
"Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, а затем двигаться дальше", - заявил Милли.
Также генерал заявил, что США предоставили Украине много техники, боеприпасов, "огромную военную помощь".
"Мы предоставили им необходимое количество оборудования в нужное время для достижения целей, которые им были необходимы в данный момент", - добавил он.
Напомним, Украина требует от Запада больше вооружений и объясняет их нехваткой медленное контрнаступление на юге страны.
Ранее газета Politico привела мнение американских чиновников, которые заявили, что Милли был прав, предлагая провести переговоры с Россией зимой 2023 года.
Также генерал Милли назвал украинское наступление далеким от провала.