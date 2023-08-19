В руководстве США запоздало согласились с главой американского генштаба Марком Милли, который говорил, что переговоры с Россией нужно было начинать еще зимой.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Напомним, в ноябре 2022 года генерал заявлял, что зимой отроется "окно" для переговоров, потому что линия фронта стабилизируется, а победа Украины или России скорее всего уже "недостижима военными средствами". Милли тогда призвал "ловить момент" для дипломатии.

Сегодня в США, глядя на медленно продвигающееся контрнаступление Украины, начали понимать, что генерал был прав, пишет Politico.

"Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах... Милли был прав", - заявил высокопоставленный чиновник. В то же время он говорит, что пока нет уверенности, что Москва вообще была готова к переговорам. Поэтому администрация Байдена на данный момент не намерена менять курс по Украине.

Тем не менее, внутри правящего кабинета все чаще задаются вопросом о том, чем закончится война. "Если мы признаем, что не собираемся делать это (поддерживать военные операции ВСУ - Ред.) вечно, то что мы будем делать?", - пишет газета.

Как писала "Страна", американский генерал Милли заявлял, что война Украины и России завершится переговорами.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страну ждет тяжелая осень из-за призыва начать переговоры с Россией.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

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