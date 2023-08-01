В соцсетях появилось сразу несколько постов от украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию на фронте и объявить в тылу режим "тотальной мобилизации". Иначе исход войны будет под большим вопросом.

Для военной победы нужно провести "тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения", пишет комбат 3-й ОШбр Дмитрий Кухарчук.

Также, по его мнению, нужно перевести работу всего государственного и частного сектора на военные рельсы. При этом "каждый должен покинуть зону комфорта", что позволит "совершить прорыв в ВПК и в конечном счете победить".

Нынешнюю модель поведения власти он называет "бл...дской" и считает, что в Украине создано информационное пространство, "где все за...бись, где кормят обещаниями, что война вот-вот закончится", а Крым "уже скоро освободят".

"По моим расчетам, война продлится еще не менее пяти лет, и если будет действовать бл...ская модель - большой вопрос по какому сценарию", - считает комбат.

О том же написал волонтер, воюющий в рядах ВСУ, Мирослав Гай. "Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все", - пишет он.

По словам Гая, сейчас перед ВСУ стоит задача "закрыть дыры, сохранить управление подразделениями, выстоять". "Есть бригады, уже трижды поменявшие свой состав", - говорит он.

"На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война", - сообщил Гай.

"Украина победит, но воевать придется всем", - пишет Гай.

Часть комментаторов поддержала эту точку зрения. "То, что всем придется быть или искалеченными, или мертвыми – это факт. Горький факт", - написал основатель "Пиццы Ветерано" Александр Гром.

Другие комментаторы возражают, что РФ делает аналогичные выводы, "и это еще вопрос, кто первым перейдет на военный формат". Также звучит вопрос, хватит ли Украине ресурсов в войне на истощение, которую предрекают Кухарчук и Гай.

Напомним, ранее украинский офицер возмутился отношением в тылу к военным с передовой. Также он говорит, что в Киеве "забыли, что такое война, устали от войны".