Офицер ВСУ рассказал об отношении в тылу к войне и к военным.

Это видео уже набрало в TikTok 3,3 миллиона просмотров.

Военнослужащий возмущен тем, что приходится покупать все необходимое за свой счет - автомобили, плитоноски, подсумки и бинокли.

Кроме того, по его словам, на Западной Украине на блокпостах тыловики вымогают у волонтеров кофе и "другие вкусняшки".

Также он говорит, что в Киеве "забыли, что такое война, устали от войны". По его словам, с ним воюют 18-летние ребята, которые защищают Украину на передовой, и такое отношение является неприемлемым.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о нехватке "элементарного" во многих бригадах ВСУ.

"Пулеметов не хватает, минометов, стрелкового оружия... Ничего нет вообще в некоторых бригадах", - заявил Арестович.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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