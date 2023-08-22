Илон Маск однажды уже блокировал работу Starlink для ВСУ. Этим он поставил под угрозу одну из наступательных операций и заставил командование рисковать собой.

Об этом пишет издание The New Yorker, ссылаясь на интервью с военнослужащим.

В статье говориться, что во время выполнения боевой задачи на южном фронте украинские военные вдруг неожиданно потеряли связь, при этом оборудование Starlink полностью перестало работать.

"Мы были на передовой, очень близко к линии фронта. Как только мы перешли в наступление и выдвинулись дальше, Starlink перестал работать. Пропала связь и подразделения оказались изолированы. Во время наступления связь жизненно необходима, в первую очередь командованию, куда идёт постоянный поток информации от перемещающихся подразделений, которые выполняют поставленные им боевые задачи. Когда не стало связи, командирам приходилось лично выезжать на поле боя, чтобы быть в зоне действия полевой радиосвязи, при этом открыто рискуя собой", — рассказал связист Николай.

Издание не пишет, о каком временном периоде идёт речь, но дает понять, что это произошло после того как Маск опубликовал свои твиты с мирным планом, предлагавшим прекратить войну, согласившись с тем, что Украина оставит под контролем РФ часть оккупированных территорий.

Ранее Валерий Залужный сообщал американскому Генштабу про отключение интернета Starlink для украинских военных.

Как мы сообщали, после этого Пентагон заявил, что купит Украине такие терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать.