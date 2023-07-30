Мадьяр заявил, что россияне получили технологию, позволяющую глушить Starlink
Украинский военный с позывным Мадьяр сообщил, что российская армия уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на фронте.
Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Испытывают и готовят к промышленному производству. Фронт без Starlink - существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", - написал Мадьяр.
Отметим, что в апреле западные СМИ, со ссылкой на американскую разведку, сообщали, что россияне испытывают технологию "глушения" Starlink на основе системы РЭБ "Тобол".
Ранее в Воздушных силах Украины "преимущество России в РЭБ" назвали как одну из причин медленного развития контрнаступления.
Напомним, по данным New York Times, минобороны США одобрило приобретение от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink для Украины, которые Илон Маск не сможет отключать по своему желанию.
Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.