Украинский военный с позывным Мадьяр сообщил, что российская армия уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на фронте.

Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Испытывают и готовят к промышленному производству. Фронт без Starlink - существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", - написал Мадьяр.

Отметим, что в апреле западные СМИ, со ссылкой на американскую разведку, сообщали, что россияне испытывают технологию "глушения" Starlink на основе системы РЭБ "Тобол".

Ранее в Воздушных силах Украины "преимущество России в РЭБ" назвали как одну из причин медленного развития контрнаступления.

Напомним, по данным New York Times, минобороны США одобрило приобретение от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink для Украины, которые Илон Маск не сможет отключать по своему желанию.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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