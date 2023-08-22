Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.

2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районах Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 38 авиаударов, совершила 26 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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