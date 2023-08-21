В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 августа.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба ВСУ:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.

2. Произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Клещеевки;

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и более 30 авиаударов, совершила 35 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов.

Напомним, сегодня в России заявили, что ВСУ вошли в центр села Работино на Запорожском направлении.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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