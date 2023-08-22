Утром 22 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Работино ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.