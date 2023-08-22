Ночью 22 августа РФ обстреляла Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Повреждены и разрушены четыре частных дома. В одном из них их-под завалов достали 56-летнюю женщину. В госпитализации она не нуждалась.

Также ночью РФ ударила по Купянску-узловому. Там поврежден частный дом. Произошел пожар.

Напомним, что утром 22 августа РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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