Поступает противоречивая информация о том, что происходит на фронте в районе Синьковки под Купянском в Харьковской области.

Сегодня российские телеграм-каналы начали с утра писать о захвате Синьковки в пяти километрах к северо-востоку от Купянска.

При этом назначенный Россией "глава Харьковской области" Ганчев заявил, что ВСУ вышли из села. Некоторые российские паблики уточняют, что и войска РФ пока туда не вошли, и село по факту в "серой зоне".

Российское командование официально этого не подтверждало, а сообщало лишь об улучшении тактического положения под Купянском и об отражении атак ВСУ под Синьковкой.

Украинское сообщило о том же - что российские атаки в районе Синьковки отбиты. Об этом же пишут и украинские военные паблики.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится от о, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки.

Также телеграмм-каналы публикуют видео, как утверждается, подрыва моста через реку Оскол в районе Купянска. Его достоверность на данный момент не подтверждена.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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