Текущие нужды и требования Украины и военные и политические соображения ее союзников время от времени противоречат друг другу, вызывая неприятные моменты.

Об этом пишет американский телеканал CNBC в материале о разногласиях между Украиной и ее западными партнерами.

В статье вспоминается гневный пост Владимира Зеленского во время саммита НАТО, в котором он возмущался, что Украине не дают приглашение в Альянс. По данным CNBC, то заявление "разозлило некоторых союзников" и стало "слишком значительным шагом".

"Комментарии, сделанные Зеленским перед прошлым саммитом, не очень хорошо встретили в Вашингтоне… Администрация США была очень раздражена", - сказал CNBC источник.

Он отметил, что Вашингтон был раздражен и другими эпизодами войны, в которых Украина "проигнорировала" советы Запада.

"США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев все равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на опасения США. И они обращаются к Соединенным Штатам, или Вашингтону, или администрации Байдена, жалуясь на то, что они не участвуют в переговорах с НАТО", - сказал источник.

Эксперты издания при этом с понимаем относятся к позиции Украины, которая в условиях войны всегда будет хотеть больше, чем может предоставить Запад.

Но между сторонами есть и другие разногласия.

"Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины - и символическое значение, которое она придавала борьбе за каждую часть украинской территории - иногда вступала в противоречие с военной перспективой и прагматизмом ее союзников", - пишет издание.

По его данным, решение Киева бороться за Бахмут "вызвало ужас в США" из-за потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов.

Тем временем в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории.

Также в Белом доме и Госдепе США подтверждали неформальные переговоры с Москвой об Украине.