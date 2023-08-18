Украина определила приоритеты в обучении военных. Ими являются наступательная тактика и подготовка командиров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу командования спецподготовки ЕС и генерала Бундесвера Андреаса Марлоу.

По словам Марлоу, если в начале войны украинцы нуждались в обучении оборонительной тактике и ведению боевых действий в условиях города, сейчас потребности изменились.

"Больше всего украинцев волнует подготовка сержантов и офицеров, потому что профессиональные солдаты воюют уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", - рассказал журналистам Марлоу.

Ранее сообщалось, что в августе Франция закончила подготовку служащих ВСУ по программе 2023 года. Речь идет о шести тысячах военных.

А в Великобритании тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму.

Также западные СМИ писали, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о постепенном переносе в Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.