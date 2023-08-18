Тактика наступления и подготовка командиров. Немецкий генерал назвал приоритеты Украины в обучении военных
Украина определила приоритеты в обучении военных. Ими являются наступательная тактика и подготовка командиров.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу командования спецподготовки ЕС и генерала Бундесвера Андреаса Марлоу.
По словам Марлоу, если в начале войны украинцы нуждались в обучении оборонительной тактике и ведению боевых действий в условиях города, сейчас потребности изменились.
"Больше всего украинцев волнует подготовка сержантов и офицеров, потому что профессиональные солдаты воюют уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников", - рассказал журналистам Марлоу.
Ранее сообщалось, что в августе Франция закончила подготовку служащих ВСУ по программе 2023 года. Речь идет о шести тысячах военных.
А в Великобритании тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму.
Также западные СМИ писали, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о постепенном переносе в Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.